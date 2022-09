Renan Lodi é convocado para os amistosos da Seleção Brasileira na vaga do lesionado Alex Sandro

O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Nottingham Forest, substituirá Alex Sandro, da Juventus, desconvocado por lesão muscular na perna esquerda, nos amistosos da Seleção Brasileira contra Gana e Tunísia.

Lodi retorna à convocação da Seleção Brasileira após não aparecer na lista de janeiro, para as Eliminatórias da América do Sul, por não se vacinar contra à Covid-19. Com a aparição entre os convocados, Renan Lodi volta a disputar vaga para a Copa do Mundo do Catar.

Dos 26 convocados por Tite para os amistosos, Lodi é a única novidade. A apresentação do Brasil acontece na segunda-feira (19), na França. Os confrontos serão disputados nos dias 23 e 27 de setembro.

