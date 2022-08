Renan Lodi é anunciado pelo Nottingham Forest; veja valores da negociação

O lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi foi anunciado oficialmente como novo reforço do Nottingham Forest-ING, da Inglaterra, nesta segunda-feira (29). O atleta de 24 anos chega por empréstimo junto ao Atlético de Madrid-ESP.

Renan Lodi Lateral-esquerdo "Eu estou muito animado com a oportunidade e não vejo a hora de começar a treinar e conhecer os meus companheiros de time. Estou bastante feliz. O clube mostrou total confiança em mim e eu queria retribuir também".

De acordo com a imprensa, o Nottingham Forest irá pagar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,2 milhões) pelo empréstimo de Lodi, com a opção de compra fixada em 30 milhões de euros (R$ 151 milhões).

Carreira de Renan Lodi

Lodi chega ao Forest, recém-promovido à 1ª divisão inglesa após 23 anos, com o objetivo de recuperar o bom futebol mostrado no início pelo Atlético de Madrid, quando participou da conquista do Campeonato Espanhol de 2020/2021 e ganhou chances na Seleção Brasileira.

O lateral chegou à Europa em 2019, depois de brilhar no Athletico-PR, sendo um dos destaques da conquista da Copa Sul-Americana de 2018. Pelo Atlético de Madrid foram 118 partidas e seis gols. Na última temporada, o jogador perdeu espaço no time e foi preterido por Tite entre os concorrentes da posição por uma vaga no grupo que vai à Copa.