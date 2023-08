Rembrandt Júnior pede demissão da Globo após 23 anos como narrador

O narrador Rembrandt Júnior pediu demissão da Globo na manhã desta quinta-feira (3). O profissional, que é bastante conhecido pelo trabalho no Recife, estava na emissora desde 2000. Em abril deste ano ele foi transferido para o Rio de Janeiro. A saída ocorreu por questões pessoais. A informação é do F5.

Apesar de estar no Rio, a família do narrador seguiu em Pernambuco. A emissora tentou convencê-lo a permanecer, mas ele manteve a decisão. Rembrandt já se despediu dos colegas de trabalho no Rio e agradeceu a receptividade deles.

O narrador publicou uma mensagem em seu perfil pessoal do Instagram. Nele, Rembrandt agredeceu aos canais Globo pela oportunidade.