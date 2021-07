Veja as frases marcantes do técnico Francisco Diá no comando do Ferroviário

O técnico Francisco Diá, do Ferroviário, é conhecido pelas pérolas e expressões pitorescas nas entrevistas coletivas. Com 65 anos, se tornou um personagem ilustre no futebol pelo desempenho das equipes e os assuntos abordados nas entrevistas após os resultados dos jogos.

O Diário do Nordeste montou uma lista com algumas das declarações inusitadas do comandante coral ao longo da temporada de 2021. Sempre com bom humor, o treinador comanda a equipe líder do Grupo A da Série C do Brasileiro, com 14 pontos, e busca o acesso com o time.

Frases de Diá no comando do Ferroviário

Falta de sexo

“Eu vivo o futebol 24 horas. Não estou fazendo nem sexo ultimamente. Toda hora estamos ligados nas coisas do futebol para ver a coisa acontecer”, declarou ao bater o Porto Velho por 1 a 0 e avançar à 2ª fase da Copa do Brasil.

Rastro de corno

“Estou achando que pisei em rastro de corno, porque o que o time tem criado, tem jogado bem, massacrado os adversários e não tem concluído em gols, é muito complicado. Eu acho que tenho, ao todo, 35 ou 40 jogos (no Ferroviário), e não havia perdido duas partidas seguidas”, analisou após derrota por 1 a 0 para o Jacuipense-BA, na 5ª rodada.

Legenda: Francisco Diá tem o objetivo de conquistar o acesso à Série B com o Ferroviário Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Luz do Cabaré

“A luz vermelha que eu conheço é do cabaré que tem lá em Natal (no Rio Grande de Norte), a luz de Maria Boa. Porque aqui não existe luz vermelha, existe um time brigando em busca da classificação”, afirmou após vitória por 2 a 0 contra o Paysandu, pela 7ª rodada.

Fazer amor

“Não vou alongar a entrevista porque hoje eu vou namorar. Até agora não tive tempo, pois eu vou namorar, fazer amor", encerrou a coletiva da vitória coral por 1 a 0 contra o Manaus, pela 8ª rodada.

Nada de abrir

"Quem abre é rosa, c* e porta. jamais jogo para perder. Jogo para ganhar todos os jogos”, comentou ao ser questionado se poderia perder de propósito para prejudicar o Ceará no Estadual de 2021.