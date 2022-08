Reintegrado ao elenco, Richard deve reforçar Ceará no Clássico-Rei

O volante Richard Coelho foi reintegrado ao elenco do Ceará e deve reforçar a equipe de Marquinhos Santos no Clássico-Rei deste domingo (14) pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta, de 28 anos, desfalcou o time contra o São Paulo, devido ao falecimento do irmão, Ryan Coelho, vítima de um mal súbito enquanto disputava uma partida de futsal.

Nesta sexta-feira (12), Richard participou da atividade inicial preparatória para o Clássico-Rei. Momentos antes do treino, o volante Richardson concedeu entrevista coletiva e comentou o momento vivido pelo companheiro de time, reforçando que a presença do camisa 25 no confronto é incerta.

Richardson Volante do Ceará "É um momento difícil dele, da família. Quem já perdeu um ente querido, sabe o quanto é difícil. Neste momento, estamos dando força para ele. Vai ficar a critério dele e do professor (Marquinhos Santos) tomar a melhor decisão, para saber se ele vai para o jogo ou não."

Na posição, Marquinhos Santos conta com: Richardson, Guilherme Castilho, Fernando Sobral e Geovane.

O duelo contra o Fortaleza acontece no domingo, às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TV Verdes Mares.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil