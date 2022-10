Reims x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado, (8), o Paris Saint Germain visita a equipe do Reims em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Francês, no Stade Auguste Delaune às 16h. As equipes chegam para o confronto em situações distintas, o PSG vem de vitória contra o Nice e o Reims chega após empate no último jogo contra Troyes, ambos na Ligue 1.

Para a partida o técnico Christophe Galtier não poderá contar com Lionel Messi, após lesionar a panturrilha na última partida contra a equipe do Benfica pela Uefa Champions League, o atacante será desfalque.

Legenda: PSG enfrenta o Reims em jogo válido ela 10ª rodada da Ligue 1 Foto: Divulgação/PSG

Onde assistir

O jogo poderá ser acompanhado através dos canais Star+ e ESPN 4.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Reims: Diouf; Gravillon, Agbadou, Abdelhamid; Busi, Munestri, Lopy, Locko; Doumbia; Zeneli, Balogun. Técnico: Óscar García



PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Mbappe, Neymar. Técnico: Christophe Galtier

Reims x PSG | Ficha Técnica

Data: 08/10/2022

Horário: 16h

Local: Stade Auguste Delaune

Arbitragem: Pierre Gaillouste