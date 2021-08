Reims x Paris Saint-Germain: confira horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain entra em campo neste domingo, às 15h45, contra o Reims, no estádio Stade Auguste-Delune.

A expectativa é que o craque argentino Messi faça sua estreia pelo clube ao lado de Neymar e Mbappé. Os três foram relacionados para o jogo. O ambiente, no entanto, é de tensão, com possível saída do atacante francês para o Real Madrid.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: ESPN Brasil

Palpites

Escalação

Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes e Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi e Konan; Cafaro e Kebbal; Toure

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Verratti e Wijnaldum; Neymar, Messi e Mbappé

Reims x Paris Saint-Germain

Data e horário: 29/8/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stade Auguste Delaune, em Reims (FRA)