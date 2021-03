Regularizados e treinando, colombianos González e Mendoza podem estrear pelo Ceará no Clássico-Rei

O Ceará teve uma atuação bastante agressiva no mercado da bola. O Alvinegro buscou contratações para todos os setores e acertou com jogadores que chegam para elevar o nível técnico do elenco. Dois dos principais nomes estão no setor ofensivo e apresentam características comuns: os colombianos Yony González e Steven Mendoza.

A dupla, inclusive, já foi regularizada no BID da CBF e, com isso, ambos estão à disposição do técnico Guto Ferreira para atuar no Clássico-Rei deste sábado (20), às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo que pode marcar a estreia dos dois pelo Alvinegro.

É bem difícil que eles apareçam já no time titular, mas há possibilidade que figurem ao menos no banco de reservas. Tanto Yony como Steven já estão treinando em Porangabuçu. O primeiro se apresentou antes e, por isso, tem mais chances de entrar em campo mais cedo.

Características

Legenda: Mendoza foi recebido por Vina. Eles jogaram juntos no Bahia Foto: Felipe Santos/Cearasc

Atacantes de lado de campo, ambos possuem a velocidade como principal característica. Não à toa são conhecidos como "Speedy González" e "Speed Mendoza". Chegam para assumir titularidade como os pontas desejados no esquema de Guto, que gosta de jogar no 4-2-3-1, sempre explorando os extremos. Léo Chú e Lima se destacaram bastante na última temporada desempenhando a função.

Os dois colombianos possuem, entretanto, até maior característica de finalização que Chú e Lima. São jogadores incisivos, de força física e também muita explosão, que gostam de apostar nas jogadas de 1x1.

Encaixe na equipe

Embora haja a possibilidade de estreia dos dois colombianos já no Clássico-Rei, é certo que o encaixe na equipe deverá ser gradativo. Não é do perfil de Guto Ferreira realizar mudanças bruscas e, de cara, já definir como titulares jogadores que sequer vinham atuando e, consequentemente, ainda não estão com ritmo de jogo.

A tendência é que sejam utilizados aos poucos para que, quando estiverem 100% fisicamente, sejam titulares na equipe. González deverá atuar mais pela esquerda e Mendoza pela direita, com Vina centralizado.

Certo é que os dois colombianos chegam cercados de expectativas, como duas das principais contratações do clube para 2021 e a expectativa da torcida alvinegra é que o desempenho dentro de campo corresponda ao esperado.