Regularizado, Romarinho deve estrear como titular do Icasa nesta quarta-feira

Quem está pronto para mostrar o talento em campo é Romarinho, novo reforço do Icasa para a temporada de 2022. O nome do atacante foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Regularizado, ele já pode atuar contra o Atlético Cearense, nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela 2ª rodada do Cearense.

O filho de Romário, daquele mesmo, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira, teve o nome publicado ainda na tarde desta terça-feira. O atleta de 19 anos chega como peça importante para o Verdão do Cariri e deve estrear na titularidade.

Além de Romarinho, o técnico Sidney Morais terá no plantel Gustavo Barbosa, Roger de Medeiros, Jefferson, Raimundinho e Mateus Henrique. Também regularizados. O Icasa enfrenta o FC Atlético nesta quarta-feira (12), às 15 horas, no Estádio Domingão.

