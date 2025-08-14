Regularizado, Rodriguinho já pode estrear pelo Ceará: 'Chego aqui pronto para ajudar'

O atacante Rodriguinho teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (13) e pode fazer sua estreia pelo Ceará.

O Vovô enfrenta o RB Bragantino no próximo sábado, às 16h, na Arena Castelão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Em sua apresentação, o atacante falou sobre a possibilidade de estrear no sábado:

"No final de 2024 eu tive um final de temporada bastante legal. Cheguei no Cruzeiro com a expectativa de jogar, só que não aconteceu. Coisa do futebol mesmo. Eu estava treinando normal, mas foi opção dos treinadores não me colocarem. Eu já estou pronto para jogar. Estava treinando forte, então a questão física eu estou 100%. Agora é só ganhar ritmo de jogo mesmo e seguir na sequência", disse ele.

Posicionamento

Em seguida Rodriguinho falou sobre onde deve jogar pelo Ceará.

"Estou aqui para ajudar. No Cruzeiro mesmo eu estava jogando só de extremo, então para mim é tranquilo. Quando o Lucas me chamou para poder conversar, ele já tinha me falado que a questão era mais ponta mesmo, porque esses últimos anos eu já tenho atuado mais como ponta então para mim é bem tranquilo e espero ajudar bastante".

Encontro com a torcida

Em 2024, Rodriguinho esteve na Arena Castelão defendendo o América-MG, na partida que marcou o maior público da história do estádio, com vitória do Vozão por 1x0, vital para o acesso do time para a Série A.

"Foi uma experiência bem legal, a torcida apoiando o tempo inteiro. Para ser bem sincero, quando entramos em um estádio cheio, chega a arrepiar. Pude vivenciar esse momento aqui. É uma torcida maravilhosa, que apoia o time. É o décimo segundo jogador", destacou.

Mais de 25 mil alvinegros já garantiram presença para o jogo contra o Bragantino.