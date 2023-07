Marinho é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza contra o Athletico-PR

Atacante do Fortaleza, Marinho está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A informação foi publicada nesta quarta-feira (5), na página oficial da entidade. Assim, o Tricolor do Pici poderá promover a estreia do jogador no jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Legenda: Marinho poderá estrear contra o Athletico-PR. Foto: Reprodução/Site da CBF

O jogador de 33 anos é o principal reforço da equipe tricolor nesta janela de transferências. O atacante, que veio do Flamengo, assinou com o time cearense até dezembro de 2025. Ao todo, o atleta vai receber mais de R$ 20 milhões de reais.

O Leão do Pici enfrenta o Furacão neste domingo (9), em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham os detalhes ao vivo e em tempo real.