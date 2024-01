Regularizado, Moisés pode reestrear pelo Fortaleza na largada do Cearense 2024

De volta ao Fortaleza, o atacante Moisés está regularizado e pode reestrear com a camisa tricolor já neste sábado (20), contra o Horizonte, na partida que marca a estreia do Campeonato Cearense de 2024.

O nome de Moisés foi publicado no BID da CBF na tarde desta segunda-feira (15). Com isso, o atleta tem condições legais de jogar pelo Leão. Cabe agora ao técnico Juan Pablo Vojvoda utilizar ou não o atacante na primeira partida do Fortaleza no ano.

Moisés foi recomprado pelo Fortaleza junto ao Cruz Azul-MEX por 3,8 milhões de dólares, sendo que 1,8 milhão se refere ao abatimento do que o Tricolor ainda tinha a receber da equipe mexicana, o que significa que o Leão só pagará 2 milhões de dólares de fato.

O ponta-esquerda se apresentou no centro de excelência Alcides Santos na quarta-feira passada e treino com todo o elenco desde então.