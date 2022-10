Regata de paquetes movimenta praia de Uruaú

A Praia de Uruaú, localizada em Beberibe, recebeu no último final de semana a Primeira Regata de Paquetes (pequenos botes). A competição movimentou a região com disputas acirradas entre os competidores.

Para a segurança do evento, foram acionados a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e Órgãos da Prefeitura de Beberibe. Os participantes da Primeira Regata de Paquetes da Oraia de Uruaú competiram em botes com tamanho de cinco metros e meio, com quatro integrantes em cada embarcação.

Para os vencedores, houve premiação em dinheiro, troféus e cestas básicas.