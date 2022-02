Reforço do Vasco, Raniel relata envolvimento com tráfico e recaída com álcool após acidente do filho

Raniel chegou ao Vasco no início da temporada. Mas até esse caminho se concretizar, o pernambucano enfrentou muitos problemas. Ao The Players Tribune, o centroavante fez revelações num texto publicado em primeira pessoa. Bebidas e drogas, o envolvimento com o tráfico, o doping no Santa Cruz, o acidente do filho e a trombose na perna, que quase o fez interromper a carreira, são algumas das cicatrizes carregadas por ele. Agora, o atleta de 25 anos se sente pronto para encarar essas questões de frente e se reerguer como deseja fazer com o Gigante da Colina.

Raniel jogador de futebol “Com 14 anos eu comecei a beber. Depois, a me drogar. E até vender drogas eu vendi. É doído demais lembrar disso, parece que estou jogando sal numa queimadura de água-viva. Eu era só uma criança e acabei cedendo àquele mundo perigoso que me cercava.”

A situação se complicou. Foi então que o Santa o levou para morar na concentração. Mas ao completar 17 anos, já no profissional, Raniel foi pego no antidoping pelo uso de cocaína. Ficou quase um ano sem atuar. O jogador conta que estava ao lado da avó, Marinalva, quando soube da suspensão pela televisão.

“Ela ficou tão mal, tão arrasada. Achei que eu fosse perder ela também, que o coração dela não ia aguentar tanto sofrimento. Isso me machucou mais do que a própria punição, porque a vó Marinalva me ama demais, sempre quis o meu bem e foi o colo onde eu me socorri a vida inteira”, revelou.

DUROS GOLPES

Ele chegou a ouvir "Lá vai o drogado!". Mesmo assim, o Santa o manteve para treinamentos. Dois anos depois, ele estava no Cruzeiro ganhando títulos. Foi para o São Paulo, depois chegou ao Santos. Então, novos golpes vieram: a quase morte do filho mais novo e uma trombose que poderia ter encerrado a carreira dele como jogador.

Raniel jogador de futebol “Eu e minha mulher tínhamos ido tirar um cochilo no quarto. O nosso bebê Felipe, de nove meses, ficou com a babá. Quando ele adormeceu, ela o deixou num colchão no chão da sala e foi pra área de serviço, cuidar da roupa, essas coisas. Mas esqueceu a porta de acesso pra piscina entreaberta. Provavelmente o Felipe acordou e engatinhou até lá. Eu dei um pulo da cama com os gritos da babá. Desci as escadas correndo e vi meu filho nos braços dela, desacordado, todo molinho, e com a boca espumando.”

Felipe esteve quase 40 minutos em parada cardíaca, mas respondeu e ficou na UTI por 23 dias. A situação com o filho junto a suspensão dos jogos pela pandemia o fizeram ter uma recaída.

"Bebia, bebia, bebia até cair e bebia mais um pouco deitado. Só parava depois de desmaiar. Eu queria me destruir. Eu via que a qualquer momento algo grave ia acontecer comigo. E eu desejava que acontecesse, porque aquele abismo em que eu caí depois do antidoping no Santa Cruz ficou rasinho perto desse", contou o atleta.

A criança se recuperou sem nenhuma sequela cerebral. Então, o futebol voltou, ele contraiu covid e, em menos de um mês, teve o que pode ter sido consequência da doença: trombose na perna em estágio avançado. Foi operado e se recuperou. Por pouco não perdeu o membro e encerrou a carreira.

“De longe, 2020 foi o pior ano da minha vida. Era um baque atrás do outro. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Sem poder fazer o que eu amo, que é jogar bola, e bebendo cada vez mais, eu percebi que podia perder não só a minha carreira, mas também meus filhos e a minha família”, disse

Legenda: Raniel é um dos reforços do Vasco para a temporada 2022. Foto: Arquivo Pessoal

O RECOMEÇO

No dia 7/12/20, data tatuada no rosto, abaixo do olho esquerdo, marca o recomeço do atacante. Foi quando ele decidiu parar de beber.

Raniel jogador de futebol “Então, com essa tatuagem perto do olho, que a vó Marinalva diz ser a janela da alma, todo mundo pode me ver por inteiro, por dentro e por fora. Os números não mentem: essa é a minha história, cheia de dores, quedas e cicatrizes, mas verdadeira pela primeira vez. Você não precisa sentir pena de mim. Apenas me conhecer.”

Sem conseguir render no Santos o que gostaria e tendo operado a perna pela segunda vez, mesmo correndo risco de não voltar mais a jogar futebol, Raniel recebeu telefonema de Zé Ricardo. O técnico do Vasco queria ele no time.

INFÂNCIA DIFÍCIL

Após a morte do pai e sem condições de criar Raniel, a mãe o deixou com a vizinha Dione. Ela o adotou. Com a morte de Dione, foi cuidado pelos três filhos biológicos dela. A garantia de comida na mesa veio com a cesta básica doada pelo Santa Cruz, onde passou a jogar futsal. Também conseguiu bolsa no colégio. Até que foi chamado para atuar no campo.

“Lembro que eu não tinha toalha pra me enxugar depois do banho. Me secava com roupa suja. Eu saía pra bater bola na rua e quando dava três da tarde, no máximo, corria de volta pra casa. Os meninos não entendiam: “Pô, Raniel, tá metendo um monte de gol e vai sair no meio do jogo?”. Mas eu tinha que voltar, me lavar, me enxugar com aquela roupa suada e depois dar um trato nela no tanque. Até hoje sinto o cheiro do sabão… Um sabão quadrado, amarelinho. Aí eu torcia e pendurava a roupa na frente de um ventilador pra ela estar seca na hora de eu ir pra escola.”

No Santa, ele encontrou acolhida. Até hoje mostra gratidão ao clube que cuidou dele. No Vasco, recebeu portas abertas para um recomeço. Na temporada, ele já marcou três gols em cinco jogos vestindo a camisa da equipe.

“Estou pronto para viver o melhor ano da minha vida. Mas, não importa o que aconteça nem quantos gols eu marque na temporada, eu finalmente me sinto em paz. (...) Eu entendi que passei por tudo o que passei para estar vivo neste dia, nesta hora, neste ano, em São Januário. É aqui que vai acontecer mais uma volta pra mim. E com ela eu espero contribuir com a volta do Vasco também.”’

O Gigante da Colina é líder do Carioca com 13 pontos e volta a campo no domingo (13), quando enfrenta o Botafogo no estádio Castelão, no Maranhão, às 20 horas. A partida é válida pela 6ª rodada.

Legenda: Raniel relembra de infância difícil e problemas com álcool e drogas. Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

