Reforço do Fortaleza, Weverson explica como pode atuar em campo e suas principais características

O lateral-esquerdo Weverson, de 25 anos, foi apresentado na tarde desta quinta-feira (24) na sede do Fortaleza, no Pici. O jogador é um dos reforços neste meio de temporada e chega com vínculo até 2026. O atleta fala do modo como joga e das características que podem contribuir para o time comandado por Renato Paiva.

"Já joguei de lateral-essquerdo, de ala, minha função principal é lateral. Mas me profissionalizei no Bragantino como meio-campo, ala. O treinador Felipe Conceição me colocava muito nessas posições, onde eu pudesse me sentir confortável de atuar. Seja numa linha de três, saindo pela esquerda, seja de ponta ou um meio-campo caindo pela esquerda também. Então, independente de onde o mister achar viável, pelos meus rendimentos nos treinos, vou dar meu máximo", afirmou o defensor.

"Acho que sou um lateral com altura ideal para minha posição, 1m85. Posso fazer tanto zagueiro como também volante. Mas minha altura, acho que beneficia porque lateral alto. Sou dinâmico, rápido. Não sou aquele que fica preso", completou o atleta revelou que recebeu uma sondagem do Tricolor em janeiro, mas o Arouca, ex-time, dificultou a negociação na época.

Para além das funções em campo, Weverson também explica um pouco das características dele como atleta.

"Uma das principais é ter força no ataque, bolas aéreas pela minha estatura. Após essa passagem pelo futebol europeu, aprendi muito a questão tática e defensiva. Então, acredito que vou me dedicar dia após dia para ajudar o Fortaleza. A gente vive um momento que não é favorável, mas temos uma oportunidade diante do Bragantino. Acreidto, sim, que a gente vai alçar voos maiores ainda", finalizou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (26), quando enfrenta o Bragantino em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.