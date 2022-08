Reforço do Fortaleza, Thiago Galhardo está fora do jogo contra o Internacional no domingo (7)

Uma das principais contratações do Fortaleza para o segundo turno da Séria A, Thiago Galhardo, estará fora do duelo contra o Internacional, no próximo domingo (7), às 18h, na Arena Castelão.

O jogador não fica à disposição de Juan Pablo Vojvoda porque pertence ao Inter e está emprestado ao Fortaleza até o final do ano. Por um acordo, ele fica de fora do duelo.

Thiago Galhardo estava emprestado ao Celta de Vigo até o mês de junho e chegou a receber contato para voltar ao Inter, mas no final optou por deixar o Colorado.

Voltas importantes

No último boletim médico, o Fortaleza informou que não há nenhum atleta no DM. No momento, as ausências estão em transição: o lateral-direito Tinga (lesão ligamentar no pé esquerdo), e os volantes Zé Welison (estiramento no músculo posterior da coxa direita) e Hércules (desconforto em adutor).

Assim, com a semana cheia, a tendência é de avanço na recuperação para o trio ficar à disposição de Vojvoda. O meia Lucas Crispim, que cumpriu suspensão contra o Cuiabá, também volta e se torna uma alternativa.

