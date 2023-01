Reforço do Ceará, Luvannor se apresenta ao clube na segunda-feira (9)

O atacante Luvannor se apresentará ao Ceará na segunda-feira (9) para dar início a pré-temporada com o técnico Gustavo Morínigo e o elenco alvinegro. Atualmente em Dubai (EAU), onde atuou entre 2014 e 2021 pelo Shabab Dubai, Al-Ahli e Al-Wahda, o atleta, de 32 anos, realiza treinamentos com personal.

As atividades realizadas pelo atacante são postadas no Instagram. O desembarque de Luvannor na capital cearense deve acontecer no final de semana.

Em 2022, o atacante disputou 31 partidas pelo Cruzeiro, com sete gols marcados e duas assistências assinaladas, contribuindo para o retorno da Raposa à Série A e o título da Série B.

Na posição, Luvannor disputará vaga com: Caio Rafael, Erick, Janderson e Leandro Carvalho.

