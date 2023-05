Referência no ataque do Ceará, Erick vira artilheiro da equipe e líder de assistências; veja números

Apesar dos altos e baixos que tem vivido o Ceará desde que estreou na Série B, o atacante Erick tem se destacado positivamente na equipe alvinegra e contribuído nos resultados que o clube vem fazendo na competição. O atacante é o artilheiro do time na temporada, com 10 gols e 10 assistências em 27 jogos.

A artilharia dos atacantes do Ceará tem Erick na liderança com 10 gols, seguido por Vitor Gabriel, com nove, e Janderson com cinco. Nos últimos jogos, quem tem mostrado interesse em entrar nessa disputa é o atacante Nicolas, com seis jogos e dois gols e assumiu a titularidade na equipe, no lugar de Vitor Gabriel.

Erick está no Ceará desde julho de 2021 e o contrato do jogador com o clube vai até final de 2023. Em um ano e meio o atacante esteve em campo em 86 oportunidades, marcou 15 gols e deu 12 assistências.Na Série A , o jogador chegou a ser contestado, porém, apesar das mudanças feitas por Eduardo Barroca, a presença de Erick na equipe titular tem sido indispensável.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto