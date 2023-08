Rede Globo e Galvão Bueno negociam participação do narrador em jogos da seleção e nas Olimpíadas

Galvão Bueno e Globo buscam renegociação do contrato que assinaram com validade até 2024. O intuito da emissora é ampliar o vínculo do narrador, para que ele participe de jogos da seleção, além da cobertura das Olimpíadas de Paris. O profissional também poderá realizar trabalhos além do âmbito esportivo.

Durante o encontro, a emissora informou que deseja aproveitar o narrador com maior frequência, inclusive nas transmissões dos jogos da seleção brasileira durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A informação é da Folha de São Paulo.

Ainda não foi definida como seria a participação de Galvão Bueno. Não seria como narrador, já que o posto foi assumido por Luis Roberto. A Globo fechou com a CBF um pacote para transmissão de nove jogos do torneio que classifica para o Mundial, além de partidas festivas de preparação para o torneio.

No novo contrato, também está previsto a participação de Galvão na cobertura de Paris 2024. No entanto, único ponto certo é que o documentário "Galvão: Olha o que Ele Fez" será exibido na tv aberta, que será exibida em horário nobre. A ampliação do contrato não foi discutida, mas há interesse das duas partes para que isso ocorra.

Galvão Bueno acertou a renovação de contrato com a Rede Globo até o fim de 2024. O profissional teria o vínculo encerrado após a Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022, mas acertou a permanência na emissora, agora com nova função e chance de parcerias no mercado.