Rede Cuca x Suzano pela Superliga de Vôlei Masculino: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca recebe o Suzano/SP, nesta segunda-feira (6), às 19h, no Ginásio Paulo Sarasate pela 17ª rodada da Superliga de Vôlei Masculino. A equipe de Marcelo Negrão vem embalada após a primeira vitória na competição, conquistada na rodada anterior contra o Brasília, também no Paulo Sarasate, por 3 sets a 0.

Pela primeira vez esse ano, o técnico Marcelo Negrão tem a sua disposição todo o elenco. Os últimos desfalques vinham sendo do líbero Caio Lessa e do central Frank Bastos, com dedo da mão fraturado e lesão no joelho, respectivamente. No último jogo, quem ficou de fora foi o oposto Gustavo Moura, com um tornozelo torcido.

"O Suzano é uma grande equipe e vem fazendo uma boa temporada. Hoje estão no top 8, indo para os playoffs, mas nós já esperamos esse nível, esse padrão de jogo, por isso treinamos bem e esperamos colocar tudo em quadra. A torcida também é um diferencial, esperamos que compareçam e nos incentivem, porque faz muita diferença", comentou Negrão.

Na tabela de classificação, o Cuca é o 12º tem 3 pontos, 3 a menos que o Brasília Vôlei. O Suzano é o 8º com 23 pontos.

Levantadores: Valentino Abreu e Jonas Neves

Oposto: Nairton Silva e Wallace Oliveira

Centrais: Frank Bastos, Mikael Moraes, Gabriel Mussi e Tiago Saunders

Ponteiros: Reinaldo Outeiro, Hevaldo André, Vitor Yudi e Sérgio Gason

Líberos: Raphinha Fonseca e Caio Lessa

INGRESSOS

No setor Arquibancada, a entrada custa 1kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente. Já para os demais setores, meia entrada para todos, também com doação de alimento ou absorvente. Todas as doações serão entregues para a Associação D' Eficiência Superando Limites - Adesul Ceará, localizada em Maracanaú.

A venda acontece através do site Bilheteria Virtual e no Ginásio Paulo Sarasate, no dia do jogo, a partir das 17h. Para os ingressos que forem adquiridos online, a entrega dos alimentos e absorventes devem ser feitas na entrada do Paulo Sarasate.

SERVIÇO

Arquibancada: 1kg de alimento ou pacote de absorvente

Cadeira: R$ 10,00 + 1kg de alimento ou pacote de absorvente

Quadra/VIP: R$ 35,00 + 1kg de alimento

FICHA TÉCNICA

Rede Cuca x Suzano/SP

Data e hora: 6/2, às 19h (de Brasília)

Local: Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE)

