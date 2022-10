Rede Cuca x Campinas: veja os preços e onde comprar ingressos para jogo da Superliga de vôlei

Os ingressos para o jogo Rede Cuca x Vôlei Renata Campinas já estão à venda. Há bilhetes a partir de R$ 5. Também é possível trocar 1kg de alimento ou um pacote de absorvente pela entrada na partida. Torcedores podem adquirir bilhetes no site Bilheteria Virtual.

As equipes se enfrentam na segunda rodada da Superliga masculina de vôlei na próxima quinta-feira (27). Único representante do Norte/Nordeste na principal liga da modalidade no Brasil, o Rede Cuca vai encarar o atual tricampeão paulista na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Ginásio Paulo Sarasate. A partir das 19h30 os portões serão abertos ao público

O Rede Cuca lançou o bilhete social. É necessário adquirir a entrada no site Bilheteria Virtual. Ao chegar para a partida, basta mostrar o ticket e entregar 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente pelo ingresso. A troca é possível para o setor de arquibancada.

Na estreia, o Rede Cuca foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 sets a 0. Mais de cinco mil pessoas lotaram o ginásio para apoiar o time.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Arquibancada social - 1kg de alimento ou um pacote de absorvente

Arquibancada - R$ 10,0 / R$ 5,0 (inteira/meia)

Cadeira social - R$ 10,0 + 1kg de alimento ou pacote de absorvente

Cadeira - R$ 20,0 / 10,0 (inteira/meia)

Quadra/VIP social - R$ 35,0 + 1kg de alimento

Quadra/VIP - R$ 70,0 / R$ 35,0 (inteira/meia)

