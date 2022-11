Rede Cuca x Araguari pela Superliga de Vôlei masculino: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca encara o Araguari em jogo da 3ª rodada da Superliga masculina de vôlei. Os times se enfrentam neste sábado (5), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. As equipes, estreantes no torneio, entram em quadra a partir das 11h (de Brasília). Veja tabela de jogos.

Como chega o Rede Cuca?

O Rede Cuca é o primeiro representante do Ceará na competição. A equipe foi vencida pelo Cruzeiro e pelo Campinas nas rodadas anteriores e vai em busca da primeira vitória no torneio. Agora, vai poder contar com mais dois reforços: os centrais Frank Bastos e Mikael Moraes, novas contratações do time comandado por Marcelo Negrão. Outro reforço, o ponteiro Yudi ainda não foi regularizado pela CBV.

A equipe comandada por Marcelo Negrão vai contar com a torcida em casa e deve fazer um jogo difícil, pois o Araguari é adversário direto na briga pela permanência na elite. Na tabela, a equipe está em 11º lugar e ainda não somou nenhum ponto.

Legenda: Sob comando de Marcelo Negrão, Rede Cuca vai em busca da primeira vitória na Superliga. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Como chega o Araguari?

O Araguari é o atual vice-campeão da Série B e quarto lugar no Campeonato Mineiro deste ano. O time comandado por Luiz Carlos Rodrigues, o Kadylac, tem pouco tempo de criação e parte dos atletas têm formação nas categorias de base do Cruzeiro.

A equipe está em 7º lugar na tabela e soma dois pontos. Em dois jogos, foram uma vitória contra o América-MG e uma derrota diante da Raposa.

ONDE ASSISTIR

O Canal Vôlei Brasil vai transmitir a partida na tv. No site, o Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real.

EQUIPES:

Rede Cuca: Erick Barbosa, Tiago Saunders, Evandro, Reinaldo Outeiro, Hevaldo e Sérgio Gason (ponteiros); Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves (levantadores); Gabriel Mussi, Victor Moreira, Lucas Sousa, Frank Bastos e Mikael Moraes (centrais); Gustavo Moura, Reynaldo Green, Nairton Silva (opostos) e Caio Lessa e Raphinha Gonçalves (líberos). Técnico: Marcelo Negrão.

Araguari: Pedro Henrique Sousa e Ramon Halfelde (levantadores); Pietro Santos, Eduardo Ferreira, Attila Passos e Gregori Uriel (centrais); Carlos Castro, Eduardo D'Agostini (Dago); Maicon e Luan (ponteiros); Guilherme Araújo e Juan Fabio Griggi (opostos) e Pedro Tomasi e Henry Keiti (líberos). Técnico: Luiz Carlos Rodrigues

FICHA TÉCNICA:

Rede Cuca x Araguari

Data e hora: 05/11, às 11h (de Brasília)

Local: Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE).

