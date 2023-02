Rede Cuca recebe o Vedacit Vôlei; veja como garantir os ingressos

O Rede Cuca Vôlei recebe o Vedacit Vôlei nesta sexta-feira, (10), pela Superliga masculina. O jogo acontece no Ginásio Paulo Sarasate às 18h30 e a equipe cearense vai em busca da segunda vitória na competição.

Para a partida o técnico Marcelo Negrão não terá desfalques, mas deve fazer testes pré-jogo visando definir a escalação inicial do time.

INGRESSOS

Os ingressos para o jogo já estão disponíveis, com promoção especial. Para a arquibancada, a entrada pode ser garantida com 1kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente. Os outros setores, terá meia entrada garantida para todos os espectadores, também com doação de alimento ou absorvente.

A venda é realizada no site Bilheteria Virtual e, presencialemnte, no Ginásio Paulo Sarasate, no dia do jogo, a partir das 16h30.

Para os ingressos que forem adquiridos online, a entrega dos alimentos e absorventes devem ser feitas na entrada do Paulo Sarasate.