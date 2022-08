Rede Cuca pode ser o 1° time cearense a disputar a Superliga de vôlei; entenda

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) oficializou o convite para que o time da Rede Cuca assuma a vaga na Superliga 2022/23. Caso aceite disputar a Superliga, a equipe masculina da Rede Cuca será a primeira na história do Ceará a jogar um torneio da primeira divisão do vôlei nacional. A carta-convite foi enviada na quarta-feira. O time cearense tem até esta sexta-feira (5) para dar uma resposta.

As gestões da Secretaria de Juventude (Sejuv) e do Instituto Cuca vão se reunir para decidir se o clube vai ou não participar do torneio. O encontro deve ocorrer nesta quinta-feira (4).

O convite feito pela CBV veio após o time Funvic Natal, único nordestino no torneio, ser excluído da competição após falta de fairplay financeiro. Para estar apto a ocupar a vaga, o time da Rede Cuca deve apresentar os mesmos documentos e pagar a taxa de inscrição.

O time cearense conquistou o terceiro lugar na Superliga B 2021/22, divisão de acesso para a elite nacional do vôlei. Como o vencedor e o vice garantem participação direta na A, o regulamento explica que o próximo na classificação deve ser chamado para subir de divisão, caso haja vaga.

