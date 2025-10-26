Red Bull Bragantino x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 18h30, no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
O Massa Bruta é o 11º com 36 pontos e vem de derrota para o Juventude por 1x0 no Alfredo Jaconi.
Já o Vasco, está embalado e vem de 3 vitórias seguidas, a última contra o Fluminense por 2x0 no Maracanã. O time carioca é o 8º com 39 pontos.
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Red Bull Bragantino:
Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Iago Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
Vasco:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)