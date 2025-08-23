Red Bull Bragantino x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 21ª rodada da Série A
Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (23), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
O Massa Bruta é o 9º colocado com 27 pontos e vem de 7 derrotas seguidas, a última para o Ceará no Castelão por 1x0.
O Tricolor das Laranjeiras tem a mesma pontuação, 27, e está em 8º, vindo de vitória diante do Fortaleza por 2x1 no Maracanã.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRAGANTINO:
Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
FLUMINENSE:
Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal, Nonato e Ganso (Acosta); Canobbio, Keno e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rafael Traci (SC)