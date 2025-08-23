Diário do Nordeste
Red Bull Bragantino x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 21ª rodada da Série A

Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fluminense entra em campo neste sábado pela Série A
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (23), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

O Massa Bruta é o 9º colocado com 27 pontos e vem de 7 derrotas seguidas, a última para o Ceará no Castelão por 1x0.

O Tricolor das Laranjeiras tem a mesma pontuação, 27, e está em 8º, vindo de vitória diante do Fortaleza por 2x1 no Maracanã.


ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO: 

Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE: 

Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Renê (Fuentes); Bernal, Nonato e Ganso (Acosta); Canobbio, Keno e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rafael Traci (SC)

Jogada

Redação Há 1 hora

