Recuperados da Covid-19, João Ricardo, Kelvyn e Pedro Naressi retornam aos treinamentos

Recuperados da Covid-19, o goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Kelvyn e o volante Pedro Naressi retornaram aos treinamentos em Porangabuçu nesta segunda-feira (22). Os três atletas cumpriram o período de dez dias de quarentena.

Com a recuperação dos atletas, o Ceará conta com apenas um atleta no CESP (Centro de Saúde e Performance). O atacante Vitor Jacaré sofreu uma lesão ligamentar (ligamento cruzado anterior do joelho direito) diante do Altos-PI, pela Copa do Nordeste, e precisará passar por cirurgia. O tempo de recuperação é de aproximadamente oito meses.

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (25) contra o Botafogo-PB, às 21h, no Estádio Almeidão, na Paraíba. A equipe alvinegra ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com seis pontos, atrás de Bahia e CRB, respectivamente.