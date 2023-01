Recuperado de um câncer, Haller faz 3 gols em 8 minutos em amistoso do Borussia Dortmund

O atacante franco-marfinense do Borussia Dortmund, Sébastien Haller, fez um hat-trick em apenas oito minutos em um amistoso contra o suíço Basel nesta sexta-feira em que seu time venceu por 6 a 0, após superar um câncer testicular.

Depois de ter disputado alguns minutos em mais um amistoso, na vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Düsseldorf, o jogador entrou em campo após o intervalo na partida contra o Basel, disputada em Marbella (sul da Espanha), onde sua equipe está concentrada durante o intervalo do Campeonato Alemão. Esses dois amistosos foram os primeiros jogos do atacante de 28 anos com a camisa do Borussia Dortmund.

Recuperação

Seu câncer de testículos foi diagnosticado em julho, poucos dias depois de assinar o contrato com o clube alemão, para o qual chegou vindo do Ajax. Ele então passou por duas operações e quatro ciclos de quimioterapia.O Borussia Dortmund, sexto colocado no campeonato alemão após 15 rodadas, voltará a jogar na Bundesliga no duelo contra o Augsburg em 22 de janeiro.