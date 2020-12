Recuperado de lesão, Felipe Vizeu garante estar 100% e prega foco: "voltar a fazer gols"

Contratado com status de titular absoluto, o atacante Felipe Vizeu está novamente à disposição do técnico Guto Ferreira para atuar pelo Ceará. Após ficar afastado dos gramados mais de um mês, por conta de lesão na coxa, o camisa 11 garantiu estar plenamente recuperado e que o desejo é de voltar a fazer gols.

"Já treinei com o grupo, treinos em que me senti super bem, confiante, me sentindo 100% mesmo, e vou trabalhar. Estou retornando muito motivado, sempre disposto a ajudar e voltar a fazer gols", disse o atacante, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (25).

Felipe Vizeu já foi relacionado por Guto e viajou com a delegação alvinegra para a partida contra o Santos, neste domingo (27), às 18h15min, na Vila Belmiro. Ele deverá iniciar no banco de reservas para ser alternativa no decorrer do jogo.

O atleta chegou em outubro ao Vovô e participou de seis partidas, apenas uma como titular, justamente contra o Galo, a que marcou o primeiro gol e se contundiu. Para sua função, o técnico Guto Ferreira conta com Cleber e Saulo Mineiro, que vivem boa fase.

Em Porangabuçu, Guto Ferreira e sua comissão técnica comandaram, na manhã de Natal, uma atividade tática visando o confronto contra o time paulista. Após o treinamento, o grupo seguiu viagem para Santos. O Alvinegro cearense ainda faz seu último treino apronto na tarde deste sábado (26), no CT da Portuguesa Santista.