Recuperado de lesão, Dudu é relacionado para enfrentar o Ferroviário

O lateral-direito Dudu está recuperado e à disposição do técnico Vojvoda para a partida do Fortaleza, neste sábado, às 16h30, no estádio Castelão, contra o Ferroviário, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogador esteve ausente por 20 dias, tratando um edema na coxa esquerda.

“É sempre muito ruim ficar sem jogar, mas estou feliz de estar recuperado. Jogador gosta de estar treinando e à serviço do grupo e do treinador. Tô pronto pra ajudar o time. Vai ser um jogo difícil, importante e contra um adversário que tem qualidade. Estamos motivados e preparados pra fazer uma boa partida e buscar a vitória ao lado do nosso torcedor.”

Dudu, que era titular do Leão até se lesionar, está relacionado, mas deve iniciar o jogo no banco de reservas, sendo opção para o decorrer do jogo. O titular deve ser Ceballos.

Lesão

Até a lesão no clássico contra o Ceará, no último dia 5, quando foi substituido aos 38 minutos, Dudu era titular do Leão e havia atuado em 8 jogos, sendo 6 iniciando o jogo. Ele atuou com 459 minutos e deu 2 assistências para gol.