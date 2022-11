Reconhecimento facial poderá ser usado em jogos no Castelão para identificar suspeitos de crimes

O reconhecimento facial poderá ser usado nas entradas da Arena Castelão. O Ministério Público (MP-CE) estuda aplicar o equipamento para identificar pessoas envolvidas em atos de vandalismo e outros tipos de crimes durante as partidas realizadas no estádio. O tema foi discutido em reunião na última terça-feira (1).

A medida vem para tentar frear a violência no maior palco do futebol cearense. Torcedores de Ceará e Fortaleza protagonizaram momentos de violência em jogos na Arena Castelão. Em 2022, além de brigas nas arquibancadas houve também invasão de campo. Um dos jogos precisou ser paralisado.

O PROJETO

O projeto prevê o uso do Portal de Exploração de Evidências Digitais (PEED). Entre as funcionalidades, estão a pesquisa de recortes de imagens de faces de pessoas em bases de dados disponibilizados como fontes dados. Serão usadas as bases de dados da Secretaria de Administração Penitenciária, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e outras podem ser acrescentadas, como a dos programas de sócio-torcedor dos clubes cearenses.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria entre Laboratório de Inovação (LINO) do MPCE e o programa Cientista Chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).

Os promotores de justiça Edvando França (coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor - NUDTOR) e Hugo Porto (coordenador do LINO) representaram o MP no encontro. Além deles, participaram também o servidor Otaci Martins (integrante do LINO) e os professores e pesquisadores da Unifor, Napoleão Vieira e Alzir Falcão.

O Coordenador do Nudtor chegou a visitar a Arena da Baixada, em Curitiba, e o Maracança, no Rio de Janeiro, para conhecer alguns sistemas de segurança e identificação usados nesses dois estádios.

GRUPO DE TRABALHO

O próximo passo será formar um grupo de trabalho para visitar a Arena Castelão e entender o sistema de monitoramento, captura de vídeos e imagens do estádio. Além disso, avaliar a obtenção das amostras do material captado, realizar experimentos e testar a possibilidade de uso do sistema.

