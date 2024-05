Recalde é suspenso pelo STJD e desfalca o Ceará contra a Chapecoense

Além do lateral-direito Raí Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Ceará terá mais um desfalque para enfrentar a Chapecoense no domingo (26), em jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. Trata-se do meia Recalde, que foi punido pela justiça desportiva.

O jogador paraguaio foi apenado com um jogo de suspensão pela 5ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão ao fim do jogo contra o Sport-PE, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Na ocasião, ele xingou a equipe de arbitragem.

Legenda: O meia Recalde em treino do Ceará no PV, que foi aberto para a torcida Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Como não cumpriu a suspensão automática e a Copa do Nordeste se encerrou para o Vovô, o cumprimento da pena será na próxima competição da CBF, no caso, a Série B. Além dele, o auxiliar do técnico Vagner Mancini, Régis Angeli, também cumprirá suspensão.