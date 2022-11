Rebaixamento antecipado do Ceará aumenta pressão sobre diretoria do clube

Mesmo antes do rebaixamento do Ceará com uma rodada de antecedência, a torcida do Ceará já havia escolhido um culpado para o péssimo ano do clube, que nem chegou à final do Campeonato Cearense, caiu para o maior rival pelo segundo ano seguido na Copa do Brasil e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A.

A diretoria executiva do Alvinegro, encabeçada pelo presidente Robinson de Castro, está na ponta da língua dos milhares de torcedores do clube e dos cerca de 50 mil sócios ativos, número recorde de associados.

Após o rebaixamento decretado, em derrota vexatória para o Avaí, os torcedores emitiram suas críticas através das redes sociais.

Mandato até 2024

Um dos pontos de críticas de torcedores, que também não poupam o Conselho Deliberativo do clube, é a reeleição da atual diretoria executiva, possível após imbróglio judicial.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares há cerca de um mês, Robinson de Castro não negou que poderia repensar a permanência no clube após término da Série A. Ele tem mandato até 2024. Em caso de renúncia, uma nova eleição para diretoria executiva deve ser realizada. Uma nova eleição para presidência do Conselho Deliberativo também está prevista.