Real Oviedo x Real Madrid na LaLiga: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Espanhol

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mbappé comemora gol pelo Real Madrid
Foto: Franck Fipe / AFP

Real Oviedo e Real Madrid se enfrentam na LaLiga neste domingo (24), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 16h30, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Real Oviedo x Real Madrid na LaLiga terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior.

REAL OVIEDO X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda rodada da LaLiga 2025/26
  • Local: estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Data: 24/08/2025 (domingo)
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
