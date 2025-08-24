Real Oviedo x Real Madrid na LaLiga: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Espanhol
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Real Oviedo e Real Madrid se enfrentam na LaLiga neste domingo (24), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 16h30, no estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Real Oviedo x Real Madrid na LaLiga terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior.
REAL OVIEDO X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda rodada da LaLiga 2025/26
- Local: estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
- Data: 24/08/2025 (domingo)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
