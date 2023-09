Real Madrid x Union Berlin: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Union Berlin se enfrentam na tarde dessa quarta-feira (20), no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, às 13h45 (de Brasília). O duelo é válido pela primeira rodada do Grupo C da Champions League.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TNT Sports e da HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Carvajal , Rudiger, Alaba e Garcia; Tchouameni, Camavinga e Toni Kroos (Modric); Bellingham, Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche e Leite; Trimmel, Haberer, Laidouni, Kral e Gosens; Behrens e Fofana. Técnico: Urs Fischer.

REAL MADRID X UNION BERLIN | FICHA TÉCNICA

Data: 20/09/2023

Horário: 13h45 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabeu