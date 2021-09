Real Madrid x Sheriff: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid recebe, nesta terça-feira (28), às 16h (horário de Brasília), o Sheriff Tiraspol, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O duelo é válido pela 2ª rodada do Grupo D da UEFA Champions League.

A equipe de Carlo Ancelotti estreou com vitória, mas ocupa a vice-liderança. O Sheriff, da Maldávia, grande surpresa da competição, surpreendeu o Shakthar Donetsk, venceu por 2 a 0 na estreia, e lidera o Grupo D.

Para o confronto, o técnico italiano poderá ter o retorno de Mendy e Toni Kroos. Em contrapartida, não poderá contar com Carvajal, Ceballos, Bale e Marcelo (lesionados). Do lado do Sheriff Tiraspol, a única baixa é o atacante esloveno Lovro Bizjak.

Palpites para o jogo

inter@

Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Real Madrid

Courtois; Valverde, Éder Militão, Alaba e Nacho Fernández; Camavinga, Casemiro e Modric; Hazard, Vini Jr., e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Sheriff

Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano; Kolovos, Addo e Thill; Traoré, Yakhshiboev e Castañeda. Técnico: Yuriy Vernydub.

Ficha técnica

Real Madrid x Sherrif - 2ª rodada do Grupo D da UEFA Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: 28/09/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lawrence Visser (BEL)

Transmissão: HBO Max



Quero receber conteúdos exclusivos de esporte