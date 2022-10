Real Madrid x Sevilla: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Sevilla entram em campo neste sábado (22), às 16h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), para disputar a 11ª rodada da LaLiga 22/23, o Campeonato Espanhol.

O Real Madrid, que disputa essa partida em sua casa, é o atual líder do Campeonato Espanhol. A equipe soma 28 pontos em dez partidas disputadas, com três pontos de vantagem para o Barcelona, o segundo colocado. Na rodada passada, o Real venceu o Elche por 3 a 0, jogando fora de casa. Já o Sevilla está apenas na 14ª colocação, com dez pontos. A equipe vem de empate em 1 a 1 com o Valencia, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militão, Rudiger e Alaba; Valverde, Kroos e Modric; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Sevilla: Bono; Jesus Navas, Nianzou (Marcão), Carmona e Alex Telles; Gómez, Gudelj, Rakitic, Isco (Lamela) e Óliver Torres; Rafa Mir. Técnico: Jorge Sampaoli.

REAL MADRID X SEVILLA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: 22/10/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Alejandro Hernandez (ESP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Santiago Jaime Latre (ESP)