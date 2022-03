Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Real Madrid recebe o Real Sociedad neste sábado (5) em jogo válido pela La Liga 2021/2022. O duelo da 27ª rodada vai começar às 17 horas (de Brasília). O Estádio Santiago Bernabéu recebe o confronto. O clube merengue quer se consolidar na ponta da tabela enquanto o adversário busca entrar no G-4.



Com cinco jogos sem perder no Espanhol, os Blancos somam 60 pontos na classificação com 18 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas na temporada.



Já a equipe de San Sebastian acumula 44 pontos na tabela. O Real Sociedad tem uma campanha com 12 vitórias, oito empates e seis derrotas.





ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN



PALPITES



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho/Alaba, Mendy; Casemiro, Modric/Valverde, Kroos; Asensio/Rodrygo/Bale, Vinícius e Benzema.



Remiro; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Gorosabel; Zubimendi/Illarramendi; Mikel Merino, David Silva; Portu, Oyarzabal e Isak.



FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Real Sociedad

Data e hora: 5/03, às 17 horas (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

