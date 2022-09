Real Madrid x Real Betis: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid enfrenta o Real Betis neste sábado (3), no Santiago Bernabéu, às 11h. A partida é válida pela 4ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol).

O confronto define a briga pela liderança da competição. Os dois times estão com 100% de aproveitamento, com o clube de Benzema e Vinícius Júnior na frente por conta do saldo de gols: 6 x 5.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+.



Prováveis escalações

Real Madrid | Courtois; Vázquez, Militão,Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Modric, Kroos; Valverde, Vini Júnior e Benzema. Técnico : Carlo Ancelloti.

Real Betis | Rui Silva; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, González, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Rodri, Fekir, Juanmi; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

Ficha técnica | Real Madrid x Real Betis

Competição: La Liga 2022/2023 - 4ª rodada.

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

Data: 2 de setembro de 2022.

Horário: 11h.

Transmissão: ESPN e Star+.