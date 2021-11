Real Madrid x Rayo Vallecano: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid entra em campo neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), contra o Rayo Vallecano, em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida acontece no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid.

Com 24 pontos, os Merengues ocupam a 2ª colocação da tabela e podem assumir a liderança em caso de vitória. O Real vem de vitória sobre o Elche por 2 a 1, com grande atuação do brasileiro Vinícius Júnior.

Já o Rayo, que bateu o Barcelona recentemente, está com 20 pontos na 6ª posição. Na última rodada, o time ficou no 0 a 0 com o Celta de Vigo, em casa.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil e Star Plus

Prováveis escalações

Real Madrid

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Casemiro; Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Rayo Vallecano

Stole Dimitrievski; Ivan Balliu, Esteban Saveljich, Alejandro Catena Marugan, Fran Garcia; Oscar Valentin, Santi Comesana; Isi Palazón, Oscar Trejo, Alvaro Garcia; Radamel Falcao. Técnico: Andoni Iraola

Ficha técnica

Real Madrid x Rayo Vallecano - 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Santiago Bernabeu, em Madrid (ESP)

Data: 06/11/2021 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil e Star Plus

