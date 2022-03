Real Madrid x Paris Saint-Germain: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), contra o Paris Saint-Germain (PSG), pelas oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

A equipe madridista busca a conquista da 14ª taça da Champions League. Para isso, precisará vencer o Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar e Messi. Na ida, vitória dos parisienses por 1 a 0. Sendo assim, a equipe de Mauricio Pochettino garante vaga na próxima fase com uma vitória ou empate. Resultado igual no agregado leva a partida para as penalidades.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Real Madrid x Paris Saint-Germain

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: 09/03/2022 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro:

Transmissão: TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Nacho Fernández, Alaba, Éder Militão e Carvajal; Valverde, Camavinga e Modrić; Vinícius Júnior, Benzema e Asensio. Técnico: Carlo Ancelotti.

Paris Saint-Germain: Navas; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos e Hakimi; Danilo Pereira, Verratti e Gueye; Neymar, Mbappé e Lionel Messi. Técnico: Mauricio Pochettino.