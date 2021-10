Real Madrid x Osasuna: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Após vitória marcante contra o rival Barcelona em pleno Camp Nou, o Real Madrid tenta mais um triunfo, desta vez em casa, nesta quarta-feira, às 16h, para tentar tomar de vez a liderança do Campeonato Espanhol. Time encara o Osasuna, que está bem colocado na competição e faz boa campanha.

O técnico Carlo Ancelotti deve mandar a campo time similar ao que bateu o Barcelona no último domingo, mantendo a linha de frente com o francês Benzema e os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo.

Palpites

inter@

O ex-jogador do Flamengo, inclusive, vive a melhor fase com a camisa merengue, tendo sido destaque individual com dribles, gols e assistências. Ao lado de Benzema, atacante vive momento de crescimento.

Já o Osasuna faz boa campanha, mas terá desfalques. Ángel, Ramalho, Henrandez e Budimir não devem entrar em campo nesta quarta-feira. Situação que é diferente do time madrilenho, que tem apenas os desfalques já conhecidos dos últimos jogos: Bale, Isco e Valverde.

Prováveis escalações

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vazquez, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinícius Júnior

OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)

Herrera; Vidal, D. Garcia, U. Garcia, Hernandez e Sanchez; Moncayola, Torro e Brasanac; R. Garcia e Ávila

Ficha técnica

Data e horário: 27/10/2021, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Onde assistir: Fox Sports e Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte