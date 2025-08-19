Real Madrid x Osasuna pelo Campeonato Espanhol: veja horário, onde assistir e escalações

Real Madrid e Osasuna se enfrentam na LaLiga 2025/26 nesta terça-feira (19), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 16h, no estádio no Santiago Bernabéu, em Madrid. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID:

Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso

OSASUNA:

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz e Bretones; Rubén García, Torró, Moncayola e Aimar; Budimir Técnico: Alessio Lisci

Real Madrid x Osasuna | FICHA TÉCNICA

Competição: primeira rodada da LaLiga 2025/26

Local: estádio Santiago Bernabéu

Data: 19/08/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)