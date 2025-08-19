Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Real Madrid x Osasuna pelo Campeonato Espanhol: veja horário, onde assistir e escalações

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Jogada
Legenda: O Real Madrid de Vini Jr estreia no Campeonato Espanhol
Foto: Shutterstock / Mikolaj Barbanell

Real Madrid e Osasuna se enfrentam na LaLiga 2025/26 nesta terça-feira (19), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 16h, no estádio no Santiago Bernabéu, em Madrid. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: 

Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso

OSASUNA: 

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz e Bretones; Rubén García, Torró, Moncayola e Aimar; Budimir Técnico: Alessio Lisci

Real Madrid x Osasuna | FICHA TÉCNICA
Competição: primeira rodada da LaLiga 2025/26
Local: estádio Santiago Bernabéu
Data: 19/08/2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)

Assuntos Relacionados
Fortaleza x Vélez

Jogada

Chuvas não apresentam risco e Vélez x Fortaleza é confirmado em reunião de coordenação

Apesar das especulações da imprensa argentina, duelo acontecerá normalmente, mesmo com previsão de chuva forte

Brenno Rebouças e Denise Santiago Há 37 minutos

Jogada

Real Madrid x Osasuna pelo Campeonato Espanhol: veja horário, onde assistir e escalações

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol

Redação Há 1 hora
Pedro Henrique relacionado Ceará

Jogada

Com Pedro Henrique de volta, Ceará embarca para a Bahia com 21 jogadores

Atacante volata a lista de relacionados e Gabriel Lacerda é opção pela primeira vez

Brenno Rebouças e Samuel Conrado Há 1 hora
Foto do zagueiro Marcos Victor, titular do Ceará na vitória sobre o RB Bragantino, que não pode enfrentar o Bahia

Jogada

Ceará terá desfalques contra o Bahia na Copa do Nordeste; veja provável escalação

Léo Condé precisará fazer mudanças em relação ao time que venceu o RB Bragantino

Daniel Farias 19 de Agosto de 2025
Foto do ex-Fortaleza Marcelinho Paraíba, que deve comandar categoria de base de time europeu

Jogada

Ex-Fortaleza, Marcelinho Paraíba deve comandar categoria de base de time europeu

Ex-jogador defendeu times como Fortaleza, São Paulo e Olympique de Marselha

Daniel Farias 19 de Agosto de 2025
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Al-Nassr x Al-Ittihad na Supercopa Saudita: veja horário, onde assistir e palpites

O jogo terá os craques Cristiano Ronaldo e Benzema duelando em campo

Daniel Farias 19 de Agosto de 2025