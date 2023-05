Real Madrid x Osasuna: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Osasuna se enfrentam na final da Copa do Rei da Espanha. O duelo será neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla.

O Real Madrid vem de derrota no Campeonato Espanhol. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Real Socieda. O time vai em busca do título com foco máximo para fazer as pazes com a torcida. Ancelotti terá Alaba e Modric de volta.

O Osasuna sonha com o primeiro título da Copa do Rei. Na La Liga, a equipe também vem de derrota para o Barcelona. No entanto, o técnico Arrasate não terá Brasanac e Nacho Vidal, que estão lesionados.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Camavinga; Tchouaméni, Modric e Kroos; Vinícius Júnior, Asensio e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Aitor Fernández; Diego Moreno, Unai García, Herrando e Manuel Sánchez; Lumbreras, Lucas Torró, Rubén García, Iker Benito e Oroz; Chimy Ávila. Técnico: Jagoba Arrasate

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Osasuna

Data e hora: 06/05, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja (ESP)