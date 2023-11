Real Madrid x Napoli: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Napoli entram em campo nesta quarta-feira (29), às 17h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), para disputar uma partida válida pela quinta rodada do grupo C da Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid ocupa a liderança da chave, com 12 pontos ganhos em quatro jogos disputados. Já o Napoli é o segundo colocado, com sete pontos nas mesmas quatro partidas disputadas. No primeiro encontro entre as duas equipes, o time espanhol venceu por 3 a 2, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TNT e HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Fran García; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri

REAL MADRID x NAPOLI | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada do grupo C da Liga dos Campeões da Europa

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Data: 29/11/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)