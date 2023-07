Real Madrid x Manchester United: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Manchester United entram em campo na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 de Brasília, no NRG Stadium, em Houston (EUA), para disputar um amistoso internacional entre clubes.

O Real Madrid é uma das principais equipes do futebol mundial e conta com jogadores importantes em seu elenco, como os brasileiros Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrygo. O mesmo acontece com o Manchester United, que tem nomes como Casemiro, Antony e Bruno Fernandes em seu plantel.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TNT e HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rudiger e Alaba; Kroos, Valverde, Modric e Bellingham; Joselu e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester United: Andre Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mount, Antony, Sancho e Bruno Fernandes; Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

PALPITE

REAL MADRID X MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

Competição: amistoso internacional

Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

Data: 26/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)