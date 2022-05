Real Madrid x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Manchester City se enfrentam em jogo da semifinal da Liga dos Campões. O segundo duelo entre as equipes será nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

Sob comando de Carlo Ancelotti, o time merengue vai em busca de reverter o resultado após derrota no primeiro jogo. O time espanhol precisa vencer por dois gols de diferença para continuar na busca do 14º taça do torneio.

O Manchester City chega com vantagem após vitória por 4 a 3 no primeiro confronto. O time de Pep Guardiola precisa apenas do empate para avançar para a final e seguir sonhando com o título inédito.

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta), TNT Sports e SPACE (TV fechada), além da HBO Max (streaming / pay-per-view).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho (Alaba), Militão e Mendy; Camavinga, Kroos e Modric; Valverde, Benzema e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Mahrez, Foden e Jesus. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Manchester City

Data e hora: 03/05, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)