Real Madrid x Juventus no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Real Madrid x Juventus se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (1°), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR



A partida Real Madrid x Juventus no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Real Madrid: Courtois; Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Güler, Valverde, Fran Garcia; Vinicius Júnior, Gonzalo Garcia. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Kolo Muani, Yildiz. Técnico: Igor Tudor.

REAL MADRID X JUVENTUS | FICHA TÉCNICA



Competição: Oitavas de final da Copa do Mundo

Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos (EUA)

Data: 01/07/2025 (quinta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)