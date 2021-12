Real Madrid x Internazionale: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 recebe um clássico mundial nesta terça-feira (7): Real Madrid x Internazionale. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela 6ª rodada do Grupo D.

Na tabela, a equipe espanhola ocupa a liderança, com 12. A Inter está na 2ª posição, com 10. Assim, os clubes estão garantidos no mata-mata e brigam apenas pela 1ª colocação. A chave é completada por Sheriff (6) e Shakhtar Donetsk (1).

No 1º turno, em duelo na Itália, o time de Madrid levou a melhor com 1 a 0. Na ocasião, o atacante Rodrygo firmou o resultado.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal TNT e o serviço de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Militão, Alaba e Mendy; Camavinga, Valverde e Kroos; Rodrygo, Asensio e Jovic. Técnico: Carlo Ancelotti.

Internazionale: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

REAL MADRID x INTERNAZIONALE

Competição: Liga dos Campeões da Europa 2021-2022.

Horário: 17h (Horário de Brasília).

Estádio: Santiago Bernabéu, na Espanha.

