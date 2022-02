Real Madrid x Granada: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid entra em campo neste domingo (6) para enfrentar o Granada, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2021/2022. A partida será em casa, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17 horas (de Brasília). Em situações opostas na tabela, a equipe madrilenha procura ampliar vantagem na liderança enquanto adversário busca a recuperação.

A equipe comandada por Ancelotti tem alguns desfalques importantes, como Vini Júnior e Benzemá. O time madrilenho vem de eliminação da Copa do Rei e agora busca ampliar ainda mais a vantagem na La Liga. A equipe é líder do nacional espanhol com 50 pontos. O jovem Juanmi Latasa pode ter uma oportunidade na partida.

Eliminado mais cedo da Copa do Rei, o Granada teve mais tempo livre para treinamento. Com 24 pontos e na 16ª colocação, perto da zona de rebaixamento, o grupo mira o meio da tabela e procura a vitória depois de quatro rodadas sem vencer.

ONDE ASSISTIR

O canal Star + transmite o jogo ao vivo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Militao, Nacho e Alaba; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio, Joivc (Hazard) e Rodrygo. Desfalques: Vini Jr (suspenso) e Benzema, Mariano, Mendy e Mariano Díaz (lesionados). Técnico: Carlo Ancelotti

GRANADA

Maximiano; Diaz, Sanchez, Torrente e Neva; Collado, Milla, Gonalons e Puertas; Molina (Matías Arezo) e Suárez. Desfalques: Santiago Arias e Ruben Rochina. Técnico: Robert Moreno

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Granada

Data e horário: 06/02/2022, às 17h (de Brasília)

Local: Estadio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

